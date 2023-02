Amerikaanse Alycia Parks houdt Maryna Zanevska uit finale in Lyon

Maryna Zanevska had wat tijd nodig om in haar ritme te komen in haar halve finale tegen de Amerikaanse Alycia Parks. In een mum van tijd keek ze tegen een 5-1-achterstand in de eerste set aan.

Onze landgenote stribbelde nog tegen in die eerste set, ze werkte maar liefst 6 setballen weg, maar de zevende setbal was de goeie voor Parks: 6-3. Zanevska krikte haar niveau op in set 2 en overleefde 2 matchballen bij 5-4.

Zanevska kreeg zelf ook setballen, maar moest uitendelijk het onderspit delven in de tiebreak: 7/4. Zanevska kan Lyon met opgeheven hoofd verlaten. Onze langenote had eerder deze week met Zhang en Potopova al twee reekshoofden uitgeschakeld in Lyon.