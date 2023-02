Maryna Zanevska knokt zich naar halve finales in Lyon

De 29-jarige Zanevska maakte in haar achtste finale in Lyon al indruk door overtuigend de Chinese titelverdedigster Zhang Shuai te kloppen. Vandaag had ze het wel wat lastiger tegen Potapova.

In de eerste set moest ze drie keer haar opslag afgeven en ging ze met 6-3 onderuit. Maar daarna knokte ze terug. Ze won set 2 met 1-6 en in set 3 ging ze door op haar elan. Het tweede matchpunt was bingo.

De partij duurde maar liefst 2 uur en 9 minuten. Zanevska neemt het in de halve finales op tegen de Amerikaanse Alycia Parks (WTA-79).