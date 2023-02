Zanevska stuurt titelverdedigster Zhang naar huis in Lyon

Zanevska was niet onder de indruk van tweede reekshoofd Zhang Shuai (WTA-23) in haar tweede ronde in Lyon. In tegendeel, na een uur en acht minuten had onze landgenote de Chinese titelverdedigster al met overtuiging van de baan gemept.

Het was het derde onderlinge duel tussen de 29-jarige Zanevska en de 34-jarige Zhang. Zanevska staat nu 2-1 in het voordeel.

In de kwartfinales neemt ze het op tegen het Russische vijfde reekshoofd Anastasia Potapova (WTA-43). Het wordt de eerste ontmoeting tussen de twee.