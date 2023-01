Novak Djokovic wint eerste enkelmatch sinds rentree in Australië na soap: "Gedroomd welkom"

Het was aanvankelijk de vraag hoe de terugkeer van Djokovic ontvangen zou worden in Australië. De voormalige nummer 1 van de wereld werd vorig jaar het land uitgezet, omdat hij zich niet had gevaccineerd tegen het coronavirus.



Er gold toen voor de deelstaat Victoria een vaccinatieplicht om het land in te mogen. Djokovic reisde desondanks af naar Melbourne, maar werd na een dagenlange soap en een rechtszaak weer huiswaarts gestuurd.



De houding van Djokovic leidde tot verdeelde reacties in het land. Maandag bleek tijdens zijn verloren wedstrijd in het dubbelspel al dat hij op de steun van fans kon rekenen. Ze scandeerden massaal "Novak, Novak". Bovendien waren er veel Servische vlaggen te zien op de tribunes.