Novak Djokovic krijgt boost na felbevochten driesetter in finale van Adelaide

Een jaar nadat Novak Djokovic Australië was uitgezet (omdat hij niet gevaccineerd was tegen Covid-19), werd de Serviër deze week warm onthaald tijdens zijn 1e toernooi op Australische bodem.

De Rus Medvedev werd in de halve finales overruled door de voormalige nummer 1 van de wereld (6-3 en 6-4). Al had Djokovic tijdens de wedstrijd wel wat last van zijn hamstrings.

Tegen de Amerikaan Sebastian Korda moest Djokovic vandaag meer dan 3 uur lang knokken voor zijn 92e ATP-titel.

In de 1e set liet de 21-voudige winnaar van grandslamtoernooien een setpunt liggen, wat hem zuur opbrak in de tiebreak.

In de 2e set redde Djokovic zijn vel door een matchpunt van Korda weg te werken. De Serviër ging zelf winnen in de tiebreak en hield zichzelf zo in de wedstrijd.

De afmattingsslag ging door in de 3e set. Bij 5-4 versierde Djokovic een matchpunt op de opslag van Korda en hij maakte de wedstrijd toen ook af.



Djokovic wees bij zijn zegebaar naar zijn hoofd, want dit was toch vooral een mentale zege. Een mooie opsteker richting de Australian Open, die over 8 dagen begint.