Aryna Sabalenka wint ook haar 9e partij van het jaar (zonder setverlies)

Twee jaar geleden won Aryna Sabalenka samen met Elise Mertens het dubbelspel in Melbourne. Daarna concentreerde ze zich hoofdzakelijk op het enkeltennis.

Met succes. Op Wimbledon haalde ze de halve finales in 2021, op de US Open schopte ze het zowel in 2021 als in 2022 tot bij de laatste 4.

Dat lukt Sabelenka nu ook op de Australian Open. Vannacht boekte de 24-jarige speelster al haar 9e zege van het jaar. Allemaal gewonnen zonder setverlies.

Na Mertens in de 3e ronde, maakte Donna Vekic in de kwartfinales kennis met het krachtige tennis van Sabalenka.

Niet dat de Wit-Russin foutloos tenniste, maar dat deed Vekic evenmin. De 26-jarige Kroatische grossierde in dubbele fouten: 13 om precies te zijn.