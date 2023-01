Elise Mertens beloont zichzelf niet na 2,5 uur tennis in Australië

Elise Mertens en haar Australische partner Storm Hunter leverden Marta Koestjoek en Garbriela Ruse flink weerwerk. Pas na 2,5 uur gaven ze zich gewonnen.

De eerste set ging nipt verloren in de tiebreak (8/6), in de tweede set namen ze de regie over: 6-2.

Erop en erover? Neen, want Mertens en Hunter keken in set 3 meteen tegen een achterstand aan na een gemist opslagspel. Wanneer het Belgisch-Australische koppel nog een slecht servicegame speelde, viel het doek. Het eerste matchpunt was meteen raak voor Koestjoek-Ruse.

Voor Mertens betekende de uitschakeling in het dubbelspel het einde van haar toernooi in Melbourne.

In het enkelspel moest ze in de 3e ronde haar meerdere erkennen in Aryna Sabalenka. De voormalige dubbelpartner van Mertens plaatste zich vannacht voor de halve finales.