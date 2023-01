Victoria Azarenka revisited: 10 jaar later staat ze opnieuw in halve finales Australian Open

Ex-nummer 1 Azarenka staat momenteel als 24e genoteerd op de WTA-ranking. Ze zette meteen de toon door 3-0 uit te lopen in de 1e set. Bij 5-2 miste ze 2 setballen, bij 5-3 opnieuw op haar eigen opslag. Maar met een break haalde ze toch de set binnen: 6-4 in dik 1 uur. De 2e set liep Azarenka opnieuw 2-0 uit, maar Pegula kon meteen rebreaken. Wat de Wit-Russin op haar beurt beantwoordde met een break: 3-1. Daarna gaf zeg geen enkel spel meer prijs: 6-1 in ruim 30 minuten. Om door te stoten naar de finale moet Azarenka voorbij de Kazachse Elena Rybakina (WTA-25). De regerende Wimbledonkampioene won eerder op de dag met 6-2, 6-4 van de Letse Jelena Ostapenko (WTA-17). Azarenka en Rybakina stonden al 1 keer tegenover elkaar. Op het toernooi van Indian Wells was de Kazachse vorig jaar met 6-3, 6-4 de betere.

Azarenka treft Rybakina

Azarenka won de Australian Open in 2012 en 2013. Het zijn haar enige 2 grandslamtitels tot dusver. Op de US Open werd ze 3 keer runner-up (in 2012, 2013 en 2020).



Nooit meer sinds die tijd bereikte ze de laatste 4 in Australië. Na haar bevalling eind december keerde Azarenka in 2017 terug op de WTA Tour, maar een vechtscheiding speelde haar aanvankelijk parten.



Jessica Pegula stond voor het derde jaar op een rij in de kwartfinales in Melbourne, maar ze kon nog nooit doordringen tot de laatste vier van een grandslamtoernooi.



Na de exit van nummer 1 Iga Swiatek en nummer 2 Ons Jabeur was Pegula de hoogste in rang op de tabel.