Kirsten Flipkens pakt 1e dubbeltitel in Roemenië sinds haar enkelpensioen

Kirsten Flipkens heeft aan de zijde van de Duitse Laura Siegemund het dubbelspel op het WTA-toernooi in Cluj-Napoca gewonnen. In de finale had het duo anderhalf uur nodig om af te rekenen met twee Russinnen. Voor Flipkens is het de 6e dubbeltitel in haar carrière en de eerste sinds ze eerder dit jaar afscheid nam van het enkelspel.