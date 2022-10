Jessica Pegula bevestigt topjaar in Guadalajara na "moeilijkste toernooi ooit"

Jessica Pegula had dit seizoen al heel wat overwinningen bij elkaar gesprokkeld, maar de bekroning bleef uit. Dat ze haar eerste WTA-titel sinds 2019 zou veroveren in Guadalajara, had ze zelf ook niet verwacht.

De loting was de 28-jarige Amerikaanse niet gunstig gezind. Maar ze overleefde 3 matchballen tegen Wimbledon-winnares Elena Rybakina in haar openingsmatch en schakelde vervolgens nog 3 grandslamlaureates uit: Bianca Andreescu (US Open 2019), Sloane Stephens (US Open 2017) en Viktoria Azarenka (Australian Open 2012, 2013).

In de finale had ze minder moeite met de Griekse Maria Sakkari (WTA 6), die amper 4 uur rust had gekregen na haar uitgestelde halve finale. Na amper 70 minuten stond 6-2 en 6-3 op het scorebord.

"Ik denk niet dat ik ooit een zwaardere weg heb moeten afleggen", zei Pegula. "Dit was mijn moeilijkste toernooi ooit. Ik was niet blij met de loting, maar ben trots op de manier waarop ik ermee ben omgegaan."

Pegula zit dit seizoen al aan 41 zeges en springt zo naar de 3e plek in het WTA-klassement. Alleen nummer 1 van de wereld Iga Swiatek (62) en de Tunesische Ons Jabeur (46) boekten in 2022 al meer overwinningen.