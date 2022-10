Iga Swiatek kan dan toch een finale verliezen: Barbora Krejcikova triomfeert in Ostrava

Iga Swiatek had al 10 WTA-finales op rij gewonnen, waarvan 7 in 2022. De Poolse begon dus als favoriete in Tsjechië en maakte die status aanvankelijk ook waar, met winst in de 1e set.

Maar ook Barbora Krejcikova staat de laatste tijd uitstekend te tennissen. De Tsjechische won vorige week nog het toernooi in Tallinn en krikte haar niveau op in de 2e set, die ze won na een tiebreak.

In een zinderend sfeertje, met een enthousiast thuispubliek, maar ook met veel Poolse supporters die de korte trip naar Ostrava gemaakt hadden, trok Krejcikova in een spannende 3e set het laken naar zich toe.

Een break in het 8e spelletje brak Swiatek zuur op, al had Krejcikova wel nog 6 matchballen nodig om de klus definitief te klaren. Voor de Tsjechische is het haar 5e toernooizege in haar carrière.