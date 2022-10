Gillé en Vliegen kunnen Belgische publiek niet laten juichen in 1e ronde: "Enorm ontgoocheld"

Vliegen en Gillé startten sterk en liepen uit tot 3-0 en 4-1. Bopanna en Middelkoop konden de kloof niet verkleinen en verloren de eerste set met 6-3. De tweede set verliep gelijkopgaand en beide duo's hielden elkaar in de tang. In de tiebreak moesten de Belgen net het onderspit delven.

Gillé en Vliegen wonnen samen al 5 ATP-titels, waaronder vorig jaar nog een in Singapore. Maar in eigen land zit de eindzege er niet meer in voor het Limburgse duo.

We speelden een superwedstrijd en dan deze onverdiende nederlaag. En dan nog in eigen land, dat steekt.

Na afloop verbeet Vliegen zijn teleurstelling. "We zijn uitermate ontgoocheld. 90 procent van de wedstrijd spelen we sterk en dan geven we het helemaal weg", reageerde Vliegen.

"In de 1e set was er geen vuiltje aan de lucht en ook in de 2e set hadden we ons lot in eigen handen. Zo'n ommekeer had ik niet verwacht. We begonnen zelfs fris aan de supertiebreak maar daarin liep het helemaal mis. Pijnlijk."

Zijn maatje Gillé trad Vliegen bij. "We speelden een superwedstrijd en dan deze onverdiende nederlaag. We hopen elk toernooi om ver te geraken, zeker in eigen land, dus dit steekt."