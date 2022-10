Elise Mertens huppelt over haar eerste horde in Guadalajara

Na haar titel van vorige week in het Tunesische Monastir kon Elise Mertens met vertrouwen afzakken naar Guadalajara.

Onze landgenote, het nummer 34 van de wereld, ontmoette op het Mexicaanse hardcourt de Amerikaanse Asia Muhammad, het nummer 185 van de wereld.

Dat verschil in plaatsen op de wereldranking toonde zich ook in het spelbeeld. Mertens had in set één aan een break genoeg om Muhammad op achterstand te zetten: 3-6.

In de tweede set gingen beide speelsters meteen door elkaar opslag, maar daarna maakte Mertens het met twee nieuwe breaks comfortabel af: 2-6.

In de volgende ronde treft Mertens de winnares van het duel tussen de Russische Anna Kalinskaja (WTA 73) en de Tsjechische Barbora Krejcikova (WTA 17).