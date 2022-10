David Goffin heeft minder moeite met 3e reekshoofd Schwartzman dan met jonge Bailly

Diego Schwartzman is een kuitenbijtertje uit Argentinië die met zijn vechtlust al tal van topspelers het leven zuur heeft gemaakt. Het leverde hem ooit een 8e plaats op de wereldranglijst op, nu staat hij 19e.



Goffin was dus gewaarschuwd en hij had dan ook zijn beste spel uit zijn tennistas gehaald. Door de rally's kort te houden en snel voor de winner te gaan (34 stuks in 2 sets!) kon hij Schwartzman op afstand houden.



Toen Goffin de eerste set vlot wist te winnen in de tiebreak begonnen de tanden van pitbull Schwartzman geleidelijk aan af te botten.



"Tegen Bailly (de 17-jarige Belg die hij op dinsdag had verslagen, red) stond ik meer dan 3 uur op de baan, nu ging het gelukkig wat sneller", zei Goffin na de match.



"Ik wist dat Diego houdt van lange rally's, dus ik probeerde zo agressief mogelijk te spelen. De lijnen opzoeken, vaker naar het net komen,... Dat was het plan van in het begin en dat was het tot het einde. En het heeft gewerkt."