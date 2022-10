BEKIJK: Novak Djokovic verovert in Astana zijn 90e ATP-titel

Djokovic kreeg van de organisatie in Kazachstan een wildcard voor het toernooi en ontgoochelde niet. In de finale tegen Tsitsipas was de Serviër heer en meester, al was het verschil tussen de twee ook niet zo groot.

De ex-nummer 1 van de wereld had aan een break in elke set genoeg om het laken in Astana naar zich toe te trekken.

Voor Djokovic is het al de 90e ATP-titel in zijn carrière, zijn 4e van het seizoen. Hij komt daarmee op twee stuks van Rafael Nadal (92) en dertien van koploper Roger Federer (103).