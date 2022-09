Zware domper: blessure houdt Zizou Bergs van mogelijk knappe zege in Metz

Als hij één les had meegenomen uit de Daviscup, dan was het wel dat je er meteen moet staan. Zizou Bergs had het in zijn oren geknoopt, want meteen bij het eerste opslagspelletje van Basilashvili sloeg hij toe met een break.

De Georgiër, die nummer 36 van de wereld is, probeerde nog terug te klauwen in de eerste set, maar Bergs werkte 5 breakkansen weg en trok de 1-0-voorsprong in sets over de streep.

Ook in de tweede set kon Bergs meteen een break afdwingen, maar dan sloeg het noodlot toe. Onze landgenoot blesseerde zich aan zijn rug en moest de handdoek in de ring gooien. De mooiste zege uit zijn carrière ging in rook op.

In de achtste finales speelt Basilashvili tegen de de Spanjaard Jaume Munar (ATP 56) of de Fransman Arthur Rinderknech (ATP 60). Later vandaag komt David Goffin nog in actie tegen de Fransman Gilles Simon (ATP 175).