US Open-droom van Nick Kyrgios spat uiteen tegen Rus Chatsjanov

Kyrgios moest op Wimbledon alleen in Novak Djokovic zijn meerdere erkennen, de Serviër is er in New York niet bij. Na zijn indrukwekkende zege tegen titelhouder Medvedev en met ook tweede reekshoofd Rafael Nadal al uitgeschakeld kwam de favorietenstatus nog wat meer bij de 27-jarige Australiër terecht.



Speelde die druk hem parten? Feit is dat Kyrgios (ATP-25) tegen de één jaar jongere Chatsjanov (ATP-31) steeds achter de feiten aanliep: verlies in 1e set, verliest in 3e set en break achter in 5e set.



Het was al snel duidelijk dat Kyrgios niet echt zijn dagje had. Hij klaagde ook over pijn in zijn linkerkuit en liet zich verzorgen. Het fantasierijke woelwater - met af en toe een bal door de benen - won het duel der winners (75 tegen 63), maar sloeg wel bijna dubbel zoveel fouten (58 tegen 31).



Chatsjanov, ex-nummer 8 van de wereld, was opmerkelijk constant en behield vooral zijn kalmte op de beslissende momenten. Hij benutte 4 van zijn 8 breakballen, Kyrgios kwam maar tot 2 op 9. De Australiër gaf de 1e en 3e set weg met een break in het slotspel.



