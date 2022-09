Maryna Zanevska staat in de kwartfinale in Parma

Het staat nu 6-1 in de onderlinge duels. Zanevska moest in de eerste ronde nog 3 keer haar opslag prijsgeven tegen het Italiaanse reekshoofd Lucia Bronzetti, maar tegen Galfi moest ze zelfs geen breakbal toestaan.



Zelf gunde ze de Hongaarse maar 1 game in de 1e set en 3 in de 2e set. In de kwartfinale wacht de Oekraïense Belgische de Nederlandse Arantxa Rus (WTA-114) of het Griekse topreekshoofd Maria Sakkari (WTA-7).



Zanevska is de enige Belgische in Parma in het enkelspel. In het dubbelspel trad Kimberley Zimmermann aan.



Onze 26-jarige landgenote vormde samen met de Hongaarse Anna Bondar het eerste reekshoofd. Ze verloren vandaag echter meteen hun eerste ronde van het Pools-Tsjechische duo Paula Kania-Chodun/Renata Voracova: 6-4, 6-3.



Zimmermann en Bondar wonnen vorige week samen nog het WTA 125-toernooi in Boedapest.