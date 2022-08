Elise Mertens tankt vertrouwen en huppelt naar 2e ronde in Cincinnati

Voor Elise Mertens was het succes welkom: na haar verloren achtste finales op Wimbledon kon ze amper nog één overwinning boeken. In Praag en Washington verloor ze in de eerste ronde, in Toronto struikelde ze over de tweede horde.

Haar vlotte zege tegen de Oekraïense Kalinina kan haar vertrouwen geven voor de 2e ronde in Cincinnati, waarin ze het sowieso opneemt tegen een voormalige nummer 1 van de wereld: Karolina Pliskova (WTA 17) of Venus Williams, nu wel al weggezakt naar plek 1.500 op de WTA-ranking.

Mertens, die haar eerste plek op de dubbelranking heeft moeten afstaan, komt in Cincinnati ook opnieuw in actie met haar vaste Russische dubbelparter Veronika Koedermetova. De eerste reekshoofden waren vrijgesteld voor de eerste ronde.