Novak Djokovic maakt einde aan grassprookje van Nederlander Tim van Rijthoven

Met een wildcard voor het grastoernooi van Rosmalen, daarmee begon het sprookje van Van Rijthoven. De Nederlander won het toernooi in eigen land - hij klopte Daniil Medvedev in de finale - en kreeg een wildcard voor Wimbledon.

En ook in Wimbledon ging het sprookje van Van Rijthoven door. De 25-jarige Nederlander schakelde op weg naar de vierde ronde Delbonis, Opelka en Basilasjvili uit. Maar in die vierde ronde was Novak Djokovic een maatje te groot.

Enkel in de tweede set kon Van Rijthoven een vuist maken en die set haalde hij ook naar zich toe met knap spel. Djokovic was gewaarschuwd en duwde daarna het gaspedaal nog wat verder in.

Van Rijthoven maakte te veel fouten en Djokovic toonde geen genade. De avondklok in Wimbledon - 23 uur Britse tijd - naderde en de Serviër wou de klus vandaag klaren.

De 35-jarige Djokovic blijft dus in de running voor een zevende titel, een vierde op rij, op het heilige gras in Londen. Zijn tegenstander in de kwartfinales wordt de Italiaan Jannik Sinner (ATP-13). Die schakelde de Spanjaard Carlos Alcaraz (ATP-7) uit in vier sets.