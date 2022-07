Jannik Sinner zet Carlos Alcaraz opzij in duel der piepkuikens

Het was geleden van John McEnroe (17) en Henri Leconte (21) in 1985 dat er nog 2 zulke jonge kerels tegenover elkaar stonden in de 1/8e finales van Wimbledon.

De 20-jarige Sinner en de 19-jarige Alcaraz zullen bijna zeker de komende 10 jaar in het tennis kleuren, maar wie zou dit onderlinge duel winnen? Beiden hebben ze amper ervaring op gras, tot deze week dan toch.

Sinner leek Alcaraz weg te blazen, tot de Spanjaard in de 3e set toch eens zijn klauwen liet zien en zelfs in de tiebreak het laken naar zich toetrok.

Een korte opflakkering van Alcaraz, want Sinner zette in de 4e set toch weer orde op zaken. Het is de 3e keer in zijn nog prille carrière dat hij een kwartfinale haalt op een grandslamtoernooi, na Roland Garros in 2020 en de Australian Open in 2022.