Elise Mertens rekent met ex-winnares Angelique Kerber af op weg naar de 1/8e finale

Elise Mertens is op grandslamtoernooien al sinds de Australian Open van 2018 een zekerheid op minstens een 3e ronde. Maar in Wimbledon raakte ze nog maar één keer tot in de 4e ronde, ook wel de 1/8e finales.



De voorbereiding op Wimbledon verliep niet van een leien dakje voor Mertens en ook in haar eerste twee duels in Londen was het knokken. Telkens won ze in 3 sets.



Maar Angelique Kerber, ooit nummer 1 van de wereld en in 2016 laureate op Wimbledon, bracht het beste in Mertens naar boven. Ze ging als eerste door de opslag van haar opponente, wat haar op weg zette naar winst in set 1.

In set 2 beet Kerber meer van zich af. De rally's werden steeds langer en deze keer was het Mertens die na een break moest achtervolgen. Toen de Duitse bij 5-4 mocht serveren voor de set sloeg Mertens toe. Ze won ook de laatste 2 spelletjes, eindstand 6-4 en 7-5.

In de 1/8e finales neemt Mertens het op tegen het 3e reekshoofd, de Tunesische Ons Jabeur.