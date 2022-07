David Goffin plaatst zich na episch grasgevecht tegen Tiafoe voor de kwartfinales

clock 18:34 18 uur 34. Goffin wint! Het is niet Tiafoe maar Goffin die de beslissende break pakt en zo de wedstrijd wint. Sportief vallen ze elkaar in de armen aan het net, na een match van bijna 5 uur. . Goffin wint! Het is niet Tiafoe maar Goffin die de beslissende break pakt en zo de wedstrijd wint. Sportief vallen ze elkaar in de armen aan het net, na een match van bijna 5 uur.

clock 18:29 18 uur 29. Goffin komt op 6-5 na indrukwekkend spelletje. David Goffin ontsnapt in het 11e spelletje. Tiafoe lijkt op 0-40 te komen, maar Goffin vraagt een herhaling van hawk eye aan en krijgt gelijk. Hij werkt nog 2 breakpunten weg - onder meer dankzij zijn sterke service - en komt op een 6-5-voorsprong. . Goffin komt op 6-5 na indrukwekkend spelletje David Goffin ontsnapt in het 11e spelletje. Tiafoe lijkt op 0-40 te komen, maar Goffin vraagt een herhaling van hawk eye aan en krijgt gelijk. Hij werkt nog 2 breakpunten weg - onder meer dankzij zijn sterke service - en komt op een 6-5-voorsprong.

clock 18:25 18 uur 25. En we gaan gewoon nog wat voort. De zware rally's blijven elkaar opvolgen, maar we gaan "on serve" naar 5-5. Wie kraakt als eerste? . En we gaan gewoon nog wat voort. De zware rally's blijven elkaar opvolgen, maar we gaan "on serve" naar 5-5. Wie kraakt als eerste?

clock 18:19 18 uur 19. Nog altijd wil niemand wijken: van 3-3 gaat het naar 4-4. Goffin en Tiafoe spelen inmiddels al 4u21'. . Nog altijd wil niemand wijken: van 3-3 gaat het naar 4-4. Goffin en Tiafoe spelen inmiddels al 4u21'.

clock 18:11 18 uur 11. Nog altijd geen afscheiding. Het is een echt vuurgevecht geworden en voorlopig knippert nog geen van beide heren met de ogen. Na 6 spelletjes staat het 3-3. . Nog altijd geen afscheiding Het is een echt vuurgevecht geworden en voorlopig knippert nog geen van beide heren met de ogen. Na 6 spelletjes staat het 3-3.

clock 18:00 18 uur . Spanning troef. We zijn 3 spelletjes ver in de 5e set en we konden nog geen break noteren. Goffin heeft wel het voordeel dat hij als eerste begon te serveren, waardoor Tiafoe steeds moet achtervolgen. Ook nu, bij 2-1. . Spanning troef We zijn 3 spelletjes ver in de 5e set en we konden nog geen break noteren. Goffin heeft wel het voordeel dat hij als eerste begon te serveren, waardoor Tiafoe steeds moet achtervolgen. Ook nu, bij 2-1.

clock 17:59 17 uur 59.

clock 17:47 17 uur 47. We krijgen een 5e set! In een bijna eindeloos 10e spelletje van de 4e set lijkt Goffin setpunt na setpunt te vergooien, maar uiteindelijk gaat Tiafoe toch eens in de fout. We krijgen een 5e set. Onmogelijk te voorspellen wie nu de bovenhand heeft. . We krijgen een 5e set! In een bijna eindeloos 10e spelletje van de 4e set lijkt Goffin setpunt na setpunt te vergooien, maar uiteindelijk gaat Tiafoe toch eens in de fout. We krijgen een 5e set. Onmogelijk te voorspellen wie nu de bovenhand heeft.

clock 17:42 17 uur 42.

clock 17:30 17 uur 30. Tiafoe geeft het dan toch nog niet op. Hij gaat op zijn beurt door de opslag van Goffin en mag nu serveren om van 5-2 naar 5-3 terug te komen. . Tiafoe geeft het dan toch nog niet op. Hij gaat op zijn beurt door de opslag van Goffin en mag nu serveren om van 5-2 naar 5-3 terug te komen.

clock 17:24 17 uur 24. Nieuwe break voor Goffin, 5e set wenkt. Tiafoe lijkt de 4e set opgegeven te hebben. Goffin komt 5-1 voor en kan nu serveren voor een beslissende set. . Nieuwe break voor Goffin, 5e set wenkt Tiafoe lijkt de 4e set opgegeven te hebben. Goffin komt 5-1 voor en kan nu serveren voor een beslissende set.

clock 17:10 17 uur 10. Break voor Goffin: 2-0! David Goffin heeft de handdoek nog niet geworpen. Hij heeft er lang voor moeten werken, maar uiteindelijk gaat hij dan nog toch eens door de opslag van Tiafoe. Kan hij die voorsprong over de streep trekken in de 4e set? . Break voor Goffin: 2-0! David Goffin heeft de handdoek nog niet geworpen. Hij heeft er lang voor moeten werken, maar uiteindelijk gaat hij dan nog toch eens door de opslag van Tiafoe. Kan hij die voorsprong over de streep trekken in de 4e set?

clock 16:59 16 uur 59. Goffin met de rug tegen de muur. De geschiedenis van de 2e set herhaalt zich: Frances Tiafoe is op het nippertje door de opslag van Goffin gegaan en heeft het vervolgens afgemaakt op zijn opslag. De Amerikaan heeft nog 1 set nodig om de kwartfinales te bereiken. . Goffin met de rug tegen de muur De geschiedenis van de 2e set herhaalt zich: Frances Tiafoe is op het nippertje door de opslag van Goffin gegaan en heeft het vervolgens afgemaakt op zijn opslag. De Amerikaan heeft nog 1 set nodig om de kwartfinales te bereiken.

clock 16:56 16 uur 56. Tiafoe door opslag Goffin. Het is uiteindelijk het scenario van het deksel op de neus geworden: bij 5-5 verliest Goffin zijn opslag, waardoor Tiafoe nu kan serveren voor de 3e set. . Tiafoe door opslag Goffin Het is uiteindelijk het scenario van het deksel op de neus geworden: bij 5-5 verliest Goffin zijn opslag, waardoor Tiafoe nu kan serveren voor de 3e set.

clock 16:43 16 uur 43. Nog geen afscheiding: 4-4. Tiafoe komt opnieuw onder druk op zijn opslag, maar onder meer door zijn zware opslag ontsnapt hij opnieuw. Kan dit blijven duren? Of krijgt Goffin het deksel op de neus na al die gemiste kansen? . Nog geen afscheiding: 4-4 Tiafoe komt opnieuw onder druk op zijn opslag, maar onder meer door zijn zware opslag ontsnapt hij opnieuw. Kan dit blijven duren? Of krijgt Goffin het deksel op de neus na al die gemiste kansen?

clock 16:35 16 uur 35. Tiafoe redt 2 breakpunten. We zijn nog altijd "on serve" in de 3e set, maar Frances Tiafoe speelde in het 6e spelletje wel met zijn geluk. Goffin kreeg 2 breakkansen, maar kon die niet verzilveren. . Tiafoe redt 2 breakpunten We zijn nog altijd "on serve" in de 3e set, maar Frances Tiafoe speelde in het 6e spelletje wel met zijn geluk. Goffin kreeg 2 breakkansen, maar kon die niet verzilveren.

clock 16:20 16 uur 20. 1-1 in set 3. Het blijft een uitputtingsslag en voorlopig wil nog geen van beide toegeven. Tiafoe lijkt wel niet meer de meest kwieke te zijn op de baan, al is dat ook wel een beetje zijn stijl. . 1-1 in set 3 Het blijft een uitputtingsslag en voorlopig wil nog geen van beide toegeven. Tiafoe lijkt wel niet meer de meest kwieke te zijn op de baan, al is dat ook wel een beetje zijn stijl.

clock 16:15 16 uur 15.

clock 16:14 16 uur 14. Tiafoe maakt gelijk. Goffin spartelt nog een beetje tegen, maar het 12e spelletje is wel degelijk het laatste spelletje van de 2e set. Na 2u20' kan alles weer opnieuw beginnen, al zijn nu slechts 2 sets nodig om te winnen. . Tiafoe maakt gelijk Goffin spartelt nog een beetje tegen, maar het 12e spelletje is wel degelijk het laatste spelletje van de 2e set. Na 2u20' kan alles weer opnieuw beginnen, al zijn nu slechts 2 sets nodig om te winnen.