Back-to-back: Kimberley Zimmermann verlengt dubbeltitel op WTA-toernooi van Palermo

Kimberley Zimmermann heeft net als in 2021 de eindzege veroverd in het dubbelspel op het WTA 250-toernooi in het Italiaanse Palermo (gravel/251.750 dollar). Aan de zijde van de Hongaarse Anna Bondar, won onze landgenote de finale in Sicilië met 6-3 en 6-2 van de Russin Amina Anshba en de Hongaarse Panna Udvardy.