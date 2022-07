Killer van Zanevska klopt nummer 2 en wint 2e toernooi in 2 weken

Voor Pera is het de tweede zege in evenveel weken. Vorig weekend was ze de beste in het WTA-toernooi van Boedapest, ten nadel van de Servische Aleksandra Krunic.



Pera riep gisteren ook Zanevska een halt toe met dezelfde cijfers als vandaag. Pera won 2 van haar 3 WTA-finales. Kontaveit stond voor de 15e keer in de eindstrijd van een WTA-toernooi. Ze pakte al 6 titels.