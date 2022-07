Gstaad is net als vorig jaar eigendom van Casper Ruud

Met een finale tussen het eerste en het tweede reekshoofd kregen de toeschouwers in Gstaad waar voor hun geld.

De 23-jarige Casper Ruud tekende voor een back-to-back op Zwitsers grondgebied.

Zijn 26-jarige uitdager Matteo Berrettini, terug na een covidbesmetting, won de eerste set en verloor de tweede in een tiebreak.

Na ruim 2 uur en 30 minuten besliste Ruud de hoogstaande match.

Voor Ruud, vorige maand nog verliezend finalist op Roland Garros, is het de 9e toernooizege uit zijn carrière. Dit jaar was hij ook al de primus in Genève en Buenos Aires.