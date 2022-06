Serena Williams out in Eastbourne, omdat dubbelpartner met knie sukkelt

Williams en Jabeur moesten in de halve finales Magda Linette en Aleksandra Krunic partij geven, nadat ze twee partijen gewonnnen hadden op het gras van Eastbourne.



Williams maakte haar comeback na bijna een jaar zonder tennis. De 23-voudige grandslamkampioene kreeg een wildcard voor het enkelspel op Wimbledon, dat maandag begint.



Jabeur is de nummer 3 in het enkelspel. Over de ernst van haar blessure kwam er geen nieuws.