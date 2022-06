Serena Williams wint dubbelmatch bij haar rentree in Eastbourne

Serena Williams kondigde vorige week haar comeback aan op het WTA-circuit.

Williams was nooit officieel gestopt, maar na haar nederlaag in de eerste ronde van Wimbledon vorig jaar had ze geen wedstrijd meer gespeeld.

Voor Wimbledon ontving de 7-voudige laureate een wildcard, opwarmen doet ze deze week in het dubbelspel in Eastbourne.

Met Ons Jabeur verloor ze de eerste set, maar Williams en haar Tunesische partner herpakten zich.

In de supertiebreak trokken ze het laken naar zich toe na een spannende strijd.

Williams groeide in de match en amuseerde zich duidelijk. "Wat was het fijn om met Ons te spelen", jubelde ze.