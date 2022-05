Zanevska en Zimmermann stomen vlotjes door naar de 1/8e finale

In de tweede ronde moesten Maryna Zanevska en Kimberley Zimmermann afrekenen met de Nederlandse Demi Schuurs en de Amerikaanse Desirae Krawczyk. Dat ging al bij al vlot, want het duo haalde het in twee sets van Krawczyk en Schuurs. Het werd 6-7 en 4-6.

In de volgende ronde treffen de 28-jarige Zanevska en de 26-jarige Zimmermann de winnaars van het duel tussen het Taiwanees-Australische duo Latisha Chan/Samantha Stosur en de Kazachs-Braziliaanse tandem Anna Danilina/Beatriz Haddad Maia.

Met Elise Mertens, Kirsten Flipkens, Alison Van Uytvanck en Greet Minnen zijn er nog vier Belgische vrouwen actief in het dubbelspel. Mertens en Flipkens treffen elkaar zaterdag in hun tweede ronde. Minnen speelt later vrijdag pas haar duel in de eerste ronde, Van Uytvanck komt ook vrijdag in de tweede ronde uit.