Zanevska en Zimmermann knokken zich in Parijs naar kwartfinales in het dubbelspel

Zanevska en Zimmermann waren de underdog in hun derde ronde tegen Stosur en Chan, de achtste reekshoofden in Parijs. Dat toonde zich ook in de eerste ronde, want onze landgenotes kregen een 1-6 aangesmeerd.

Maar in de tweede set lieten Zanevska en Zimmermann opnieuw zien dat ze als duo op een wolk spelen. Set twee ging met 6-3 naar de Belgen en in de beslissende derde set hadden ze opnieuw genoeg aan één break om de kwartfinales te bereiken: 6-4.

Het Belgische duo zorgt zo voor een knappe stunt. Zanevska had voor dit toernooi in haar carrière nog maar één grandslamwedstrijd gewonnen in het dubbel, Zimmermann nog geen enkele. In de kwartfinales treffen ze nu Ljudmila Kitsjenok en Jelena Ostapenko, een Oekraïens-Lets duo en het 13e reekshoofd.