Verrassing op Roland Garros: 19-jarige Holger Rune houdt Stefanos Tsitsipas uit kwartfinales

Vorig jaar was Stefanos Tsitsipas nog finalist in Parijs. Novak Djokovic was toen een maatje te sterk. 2 jaar geleden schopte de Griek het tot in de halve finales.



Nu zijn de 1/8e finales het eindstation voor Tsitsipas. In een wedstrijd van ruim 3 uren kon hij tegen de Deen Holger Rune enkel de 2e van 4 sets naar zich toetrekken.

Voor de 19-jarige Rune, nummer 40 van de wereld, wordt het zijn eerste kwartfinale ooit in een grandslamtoernooi. De Noor Casper Ruud (ATP-8) is zijn tegenstander.