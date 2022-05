Van Uytvanck sneuvelt tegen 18-jarige Gauff in Parijs: "Maar ik heb me geamuseerd"

Met Cori Gauff kreeg Alison Van Uytvanck een taaie tegenstandster tegenover zich in de 2e ronde. Want hoewel de Amerikaanse nog altijd maar 18 jaar is, haalde ze vorig jaar wel al de kwartfinales op Roland Garros.



Gauff heeft dus heel wat punten te verdedigen in Parijs en ging als een wervelwind tekeer in de 1e set, waarin ze Van Uytvanck overklaste. In minder dan een halfuur stoomde de Amerikaanse naar een 1-0-voorsprong in de sets, Van Uytvanck kon slechts één game winnen.



Ook set 2 begon niet al te best voor onze landgenote, die al vroeg een break moest toestaan. Maar dan sloop er wat zand in de machine van Gauff en begon Van Uytvanck ook beter te tennissen.



Het regende plots breaks aan beide kanten en Van Uytvanck stak bij 5-3 een hand uit naar setwinst. Na alweer een resem breaks sleepte Gauff uiteindelijk nog een tiebreak uit het vuur, die ze vervolgens simpel won. Exit Van Uytvanck dus in het enkelspel, de Belgische komt wel nog in actie in het dubbelspel.