Tweevoudig finalist Thiem moet meteen naar huis op Roland Garros: "Niet goed genoeg"

Dat Dominic Thiem geen goede dag had op zondag werd snel duidelijk. Hugo Dellien ging meteen door het eerste opslagspel van Thiem en deed dat iets later een tweede keer in de eerste set.

Ook in set twee ging Dellien twee keer door de opslag van Thiem en Dellien maakte het af in de derde set: 6-3, 6-2 en 6-4.

"Het was niet goed, maar het is wat het is", zei Thiem na zijn match. "Ik wist dat het tijd zou kosten (na zijn blessure) en het niveau is heel hoog. Het zal nog enkele maanden duren voor ik deze jongens opnieuw kan kloppen, weet ik nu."

Thiem blesseerde zich aan zijn pols in Mallorca vorig jaar. De Oostenrijker moest geopereerd worden en werkt ondertussen aan zijn terugkeer op het hoogste niveau. "Op training is het allemaal oké, maar wedstrijden spelen is iets anders. Zeker grandslams."

"Ik ben meer gespannen en nerveus. Dat is vooral slecht voor mijn forehand, want ik mis daarbij het fijne gevoel. Ik denk er aan om een of twee toernooien op Challenger-niveau te spelen."