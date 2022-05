Schaduwfavoriet Carlos Alcaraz komt met de schrik vrij tegen landgenoot Ramos

De 19-jarige Carlos Alcaraz demonstreerde in de aanloop naar Roland Garros zijn gravelvorm door het prestigieuze toernooi van Madrid op zijn naam te schrijven. De Spanjaard werd zo prompt gebombardeerd tot een van de favorieten voor de winst in Parijs.



Maar in de 2e ronde had de jonge Alcaraz het niet onder de markt met zijn ervaren landgenoot Albert Ramos, die na een mindere 1e set verbaasde door de volgende twee sets binnen te halen.



In set 4 hing het toernooi van de nummer 6 van de wereld helemaal aan een zijden draadje toen Ramos een matchpunt afdwong, maar Alcaraz slaagde erin om zijn hachje nog te redden en zorgde in de tiebreak voor een beslissende 5e set. Na ruim 4,5 uur trok Alcaraz alsnog het laken naar zich toe.