Sander Gillé en Joran Vliegen stunten met winst tegen titelverdedigers in dubbelspel

Het was geen makkelijke eerste opdracht voor Sander Gillé en Joran Vliegen, maar onze landgenoten leken niet onder de indruk van de omstandigheden. Ze wonnen set 1 met 6-4 en dwongen Herbert en Mahut in de 2e tot een tiebreak. Daarin trokken de Fransen wel aan het langst eind.



De beslissende 3e set verliep gelijk op tot Gillé en Vliegen bij 4-3 door de opslag van de titelverdedigers gingen. De Belgen mochten serveren voor de wedstrijd in een zenuwslopend 9e spelletje, gekruid met 3 breakpunten en 2 matchpunten. Bij het 2e wedstrijdpunt was het raak voor Gillé en Vliegen, een flinke opsteker.