Parijs wuift emotionele Tsonga uit, die stopt als tennisser na nederlaag in 1e ronde

15 keer nam Jo-Wilfried Tsonga deel aan Roland Garros. Zijn topjaren waren 2013 en 2015 in Parijs, toen haalde hij telkens de halve finales. Op zijn 37e liggen die jaren ver achter zich en dat besefte de Fransman vorige maand al.

In de eerste ronde was het achtste reekshoofd Casper Ruud uiteindelijk in vier sets te sterk. Enkel de eerste set kon Tsonga - gesteund door het publiek - binnenhalen. Al toonde hij meer dan karakter. Drie keer dwong hij Ruud tot een tiebreak.

Tsonga is na blessures teruggevallen tot de 297e plaats op de ATP-ranking. Zijn beste prestaties op grote toernooien waren finaleplaatsen op de Australian Open (2008) en de Masters (2011), maar respectievelijk Novak Djokovic en Roger Federer lagen dwars.

Dat was een rode draad door zijn carrière, want wel vaker botste hij op "de grote drie", waar ook Rafael Nadel bij hoort.

Na de wedstrijd werd Tsonga uitgebreid in de bloemetjes gezet. Onder meer met een videoboodschap van Djokovic en een knuffel van Gael Monfils.