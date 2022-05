Belgisch dubbelduo Zanevska/Zimmerman sneuvelt na driesetter in kwartfinales

Het Belgische duo stond in de kwartfinales tegenover de 14e reekshoofden, maar ze verkochten hun huid wel duur. De partij duurde net geen twee uur. Vooral de tweede set was erg evenwichtig en de Belgen namen daarin vooral Kitsjenok onder vuur. Dat loonde en zo sleepten ze een beslissende derde set in de wacht.

Daarin kwamen ze zelfs op een 2-0-voorsprong, maar het bleef uiteindelijk bij die twee spelletjes. Ostapenko/Kitsjenok wonnen zes spelletjes op een rij en stoten zo door naar de halve finales.

Voor de Belgen zit het dubbelsprookje in Parijs er zo op. Greet Minnen speelt haar kwartfinale in het dubbelspel nog later vandaag.