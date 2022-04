Pech voor "lucky loser" Greet Minnen, ze moet opgeven in Madrid

Greet Minnen (WTA-79) was opgevist als "lucky loser" voor de hoofdtabel in Madrid. In de eerste ronde kwam ze de kwalificatiespeelster Jastremska tegen.

De eerste set verloor minnen met 6-3. In de tweede set leidde ze met 0-2, toen ze de handdoek in de ring wierp. In de volgende ronde neemt Jastremska het op tegen de winnares van het Tsjechische onderonsje tussen vijfde reekshoofd Karolina Pliskova en Marie Bouzkova.

Elise Mertens en Alison Van Uytvanck gaven forfait voor het toernooi in de Spaanse hoofdstad. Mertens sukkelt nog met een beenblessure. Van Uytvanck moest vorige week door ziekte afhaken op het WTA-toernooi in Istanboel.