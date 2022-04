David Goffin bereikt voor het eerst dit seizoen halve finales van tennistoernooi: "Heel bemoedigend"

David Goffin is al een hele week vertrouwen aan het tanken in Marokko. Gisteren boekte hij tegen de Spaanse veteraan Pablo Andujar zijn 300e ATP-zege.



In de kwartfinales ging vandaag een andere Spanjaard voor de bijl: Roberto Carballes Baena (ATP-79). Goffin liet zich in de tiebreak in set 1 eerst nog ringeloren, maar was daarna niet meer te houden.

Na 2 uur en 35 minuten had Goffin de klus geklaard in 3 sets.



Morgen speelt Goffin voor een plek in de finale tegen de Argentijn Federico Coria (ATP-60), die de Fransman Gasquet vandaag uitschakelde.



Het wordt Goffins eerste halve finale sinds 27 februari vorig jaar. Toen knokte onze landgenoot zich zelfs naar toernooiwinst in Montpellier.