Geen beterschap bij David Goffin: ook in Doha moet hij al na 1 match inpakken

"Ik kamp met een acuut gebrek aan vertrouwen. Ik weet niet meer hoe ik aan een match moet beginnen", liet David Goffin (ATP-48) vorige week optekenen.

Ook tegen de Fin Emil Ruusuvuori (ATP-71) leek Goffin een valse start te maken. In zijn eerste opslagspel poetste hij tot 5 keer toe een breakpunt van zijn Finse concurrent weg. Uiteindelijk haalde Goffin de set binnen met 6-4.

In de 2e set leek onze landgenoot bij een 4-2-voorsprong door te stomen naar winst. Maar net dan ging Ruusuvuori 2 keer door de opslag van Goffin. 4-6 was het verdict.



Goffin was onmachtig in de beslissende 3e set, vergat in het laatste spelletje 4 breakpunten te verzilveren en boog het hoofd bij het eerste matchpunt.



Zo raakte Goffin in zijn laatste 4 toernooien 3 keer niet voorbij de 1e horde.