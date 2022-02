24-22: Opelka klopt Isner na historische tiebreak op ATP-circuit

De halve finale tussen John Isner en Reilly Opelka - twee reuzen van meer dan twee meter - was een Amerikaans onderonsje tussen twee opslagkanonnen.

Opelka sloeg 39 aces en won na 24-22 in de tiebreak van de tweede set. Het was de langste tiebreak in de geschiedenis van het ATP-circuit (sinds 1990). Pas bij 13-13 viel de eerste minibreak.

Bij de 8e matchbal ging Isner op de knieën. "Ik was zelf al de draad kwijt", glimlachte Opelka na de zinderende ontknoping.

"Bij 21-21 dacht ik: dit heb ik nog nooit gezien. Maar als het in één match kon gebeuren, dan was het wel in deze wedstrijd."

De 36-jarige Isner klokte af op "slechts" 21 aces. In de tweede set kreeg hij wel 10 setballen, maar die liet hij telkens liggen.

Isner kijkt niet op een inspanning meer of minder. Hij is nog altijd de winnaar van de langste match in de geschiedenis: de marathon tegen Nicolas Mahut van meer dan 11 uur (over 3 dagen) op Wimbledon van 2010.