Osaka geeft op in Melbourne: "Mijn lichaam heeft afgezien na pauze"

"Ik vind het jammer dat ik mij vandaag moet terugtrekken, maar mijn lichaam heeft afgezien van de opeenvolging van wedstrijden na de pauze die ik had ingelast", schrijft Osaka op Twitter.

Osaka speelde in Melbourne haar eerste toernooi sinds ze in september in de derde ronde van de US Open werd uitgeschakeld. De Russin Veronika Koedermetova (WTA 31) profiteert van de opgave van Osaka en stoomt door naar de finale.

De Russin, die twee WTA-titels op haar naam heeft, neemt het in de finale op tegen de Roemeense Simona Halep (WTA 20). Zij heeft al 22 titels op haar palmares, waaronder twee grandslamtoernooien (Roland Garros 2018 en Wimbledon 2019).