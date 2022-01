David Goffin zet "lucky loser" Kudla opzij voor kwartfinale tegen Murray

Goffin won maandag tegen de Argentijn Facundo Bagnis (ATP-76/6-4, 6-4) voor het eerst sinds mei nog eens een tennismatch, dat was toen zijn derde match sinds augustus en zijn vroegtijdige stop van het seizoen door blessureleed. Tegen Kudla, die als "lucky loser" werd opgevist uit de kwalificaties en in ronde 1 de Argentijn Federico Delbonis (ATP-44/6-3, 6-1) uitschakelde, ging het weer wat vlotter. Al blies de Belg ook warm en koud bij zijn opslag met 8 aces en 4 dubbele fouten. Maar op zijn zege was niks af te dingen. Hij opende meteen met een servicebreak en moest maar 1 breakpuntje wegwerken. Zelf zette Goffin Kudla constant onder druk, 2 breaks in set 1 en 2 late breaks in set 2 volstonden.

Nu wacht Andy Murray, bij Goffin "is de vechtlust terug"

"Het was een zeer goede wedstrijd", vertelde Goffin achteraf. "Ik begon heel goed. Tot nu toe was ik mijn wedstrijden slecht begonnen en hier zat ik meteen sterk in de match. Dus ik ben erg blij met mijn prestatie. Ik las de wedstrijd goed, bleef heel kalm en serveerde goed."

"Ik nam de leiding toen ik de kans kreeg, vooral in de tweede set, toen hij zijn opslag probeerde vast te houden. Na een of twee breakpoints kon ik het waarmaken, dus ik ben blij met de manier waarop ik vandaag speelde."

Om een plaats in de halve finales treft Goffin, die voor het eerst sinds april vorig jaar in Monte Carlo nog eens twee duels na elkaar kon winnen, de Schot Andy Murray (ATP-135).

"Het voelt goed om twee wedstrijden op rij te winnen. Nu ik me goed voel kan ik me eindelijk volledig concentreren op het tennis. De vechtlust is terug. Ik hoop dat dit zo doorgaat."

Tegen Murray won Goffin geen van zijn zes voorgaande duels en hij kon zelfs nog nooit een set pakken. De laatste ontmoeting dateert van 2018. "Het is een tijd geleden dat ik hem heb ontmoet. We kennen Andy Murray en al zijn kwaliteiten natuurlijk. Murray heeft, als hij zich goed voelt, de wapens om veel spelers te verslaan."