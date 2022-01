David Goffin wint eerste keer sinds mei en stoot door in Sydney

David Goffin weet weer wat winnen is. De beste Belgische tennisser kende een moeizaam 2021 en zette na de US Open een punt achter zijn seizoen. Hij stond toen ook al een tijdje droog. Zijn laatste zege dateerde van begin mei in de eerste ronde van het ATP-toernooi in Rome.

Dit jaar wil hij weer naar zijn beste vorm toegroeien, maar op het ATP-toernooi in Melbourne was de eerste ronde vorige week nog het eindstation.

In Sydney, ook een voorbereidingstoernooi op de Australian Open, lukte het Goffin wel. Hij plaatste zich voor de achtste finales door in twee sets de maat te nemen van de Argentijn Facundo Bagnis. De eerste set was wisselvallig met veel breaks aan beide kanten van het net. Goffin maakte het uitendelijk wel af op zijn eigen opslag.

In set twee was een break voldoende voor onze landgenoot. Zijn tweede matchpunt kon hij verzilveren.