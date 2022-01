David Goffin begint Australische tournee met nederlaag tegen Slovaak

Melbourne is het eerste ATP-toernooi waar Goffin sinds vorige zomer in actie komt. Hij maakte eind augustus een einde aan zijn seizoen met een blessure aan zijn linkerknie. Nu is hij weer fit, maar de comeback verloopt dus niet van een leien dakje.

Eind 2021 was er al de nederlaag op een exhibitietoernooi tegen het nummer 821 van de wereld. Nu botste hij op nummer 88 Alex Molcan.

In een evenwichtige eerste set gaf Goffin bij een 5-6-achterstand zijn opslag uit handen. Al werkte hij eerst nog wel drie setpunten weg. Set 2 werd even onderbroken door de regen. Molcan mocht op dat moment net serveren voor de match. De Slovaak werd niet uit zijn evenwicht gebracht en trok de zege over de streep.

Ook in het dubbelspel werd Goffin vannacht uitgeschakeld aan de zijde van de Bulgaar Grigor Dimitrov.