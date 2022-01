David Goffin na deugddoende zege: "De ban is gebroken"

David Goffin maakt met zijn zege een einde aan een reeks van 11 nederlagen op een rij. Zijn laatste overwinning dateerde van 9 mei 2021, in de eerste ronde van het Masters 1.000-toernooi van Rome. "Ik heb geprobeerd positief te blijven na mijn nederlaag vorige week", sprak Goffin na zijn match tegen Facundo Bagnis. "De trainingen na mijn verlies tegen Molcan waren goed. Ik weet dat ik van ver terugkom. De eerste matchen zijn dus moeilijk." "Ik heb mezelf voorgenomen dat ik, ongeacht mijn spelniveau, zou blijven gaan voor de overwinning. En dat heb ik vandaag gedaan. Ik heb goed gespeeld, was solide in grote delen van de partij en ben goed geëindigd. Deze overwinning heeft de ban gebroken en doet deugd."

"Het belangrijkste is dat ik de smaak van de strijd op het hoogste niveau weer te pakken heb. Ik liep vandaag niet weg van het gevecht. Het niveau was nog niet top, maar dat komt later wel."



"Nu heb ik een rustdag voor ik opnieuw tegen een linkshandige speler speel. Vorige week Molcan was al linkshandig, vandaag Bagnis ook."



"Mijn laatste partij tegen Delbonis was een ramp (6-2 en 6-1 nederlaag in Rome, red), maar dat was op gravel. Ik ga nu nog even genieten van mijn overwinning. Morgen ga ik mijn partij terugkijken en heb ik de tijd voor een analyse."