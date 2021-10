Mertens en partner Hsieh Su-Wei pakken eindzege op Indian Wells-toernooi

Elise Mertens en haar dubbelpartner Su-Wei Hsieh hebben vandaag de finale van het dubbelspel op het WTA 1.000-toernooi in het Amerikaanse Indian Wells op hun naam geschreven.

Mertens en de Taiwanese Hsieh, samen het tweede reekshoofd, versloegen in de finale de Russisch-Kazachse tandem Veronika Kudermetova/Elena Rybakina in twee sets (7-6 (7/1) en 6-3). De partij duurde ruim anderhalf uur.

Het is voor de 25-jarige Mertens haar vierde dubbeltitel dit seizoen, haar tweede met de 35-jarige Hsieh. Eerder pakte ze de eindzege op de Australian Open (met Aryna Sabalenka), het WTA-toernooi van Istanboel (met Veronika Kudermetova) en Wimbledon (met Su-Wei Hsieh).

Het duo kende een knap parcours in Amerika. Zo was het in de halve finale met 6-2 en 6-0 ook veel te sterk voor het Japanse koppel Shuko Aoyama/Ena Shibahara, het derde reekshoofd. De wedstrijd duurde slechts 54 minuten.