Elise Mertens haalt aan zijde van "draak" Hsieh laatste 4 in Indian Wells

Elise Mertens en Hsieh Su-Wei zijn de tweede reekshoofden in het dubbelspel bij de vrouwen op het prestigieuze toernooi van Indian Wells. In de kwartfinales kregen ze het tienerduo Leylah Fernandez en Cori Gauff tegenover zich.

De Canadese, die onlangs de finale van de US Open verloor van Emma Raducanu, en de Amerikaanse boden stevig weerwerk, maar moesten uiteindelijk in twee sets het hoofd buigen: 7-5 en 6-4.

Voor Fernandez was het een zure dag in de Verenigde Staten, want in het enkelspel werd ze ook uitgeschakeld. De Amerikaanse Shelby Rogers was in 3 sets te sterk (2-6, 6-1, 7-6).

Elise Mertens (WTA-18) ging er in Indian Wells wel meteen uit in het enkelspel. Ze verloor in de tweede ronde in drie sets van de Italiaanse qualifier Jasmine Paolini (WTA-63): 3-6, 6-4 en 6-4.