Estse Kontaveit wint 2e titel op een rij en grijpt zo laatste ticket WTA Finals

Anett Kontaveit is aan een opmerkelijke renaissance van haar carrière bezig. Op haar 25e had ze lange tijd maar 1 titel op haar palmares staan, maar in nauwelijks 2 maanden tijd heeft ze dat aantal naar 5 opgetrokken.

Vorige week won Kontaveit al de titel in Moskou, nu rekende ze af in Roemenië af met de lokale favoriet Simona Halep.

De finale van de Transylvania Open, genoemd naar de Roemeense streek waar Dracula een schrikbewind voerde, werd misschien niet toevallig op Halloween gespeeld.

Halep beleefde in ieder geval de schrik van haar leven, want de voormalige nummer 1 van de wereld kwam er tegen Kontaveit nooit aan te pas.

De Tunesische Ons Jabeur zag het met lede ogen aan, want zij verliest door de eindzege van Kontaveit haar plaatsje voor de WTA Finals. Toch was Jabeur zo sportief om de Estse te feliciteren op Twitter.