Alison Van Uytvanck grijpt naast kwartfinales in Roemenië

De 25-jarige Kontaveit is in vorm: ze won vorige week de Kremlin Cup, in september Ostrava en eind augustus Cleveland.

De 2 jaar oudere Van Uytvanck brak als eerste, maar kreeg meteen lik op stuk met een rebreak op love. Kontaveit stoomde van 1-2 achter naar 5-2 voor. De eerste set was na 32 minuten binnen (6-3).



In de tweede set vermeed Van Uytvanck een snelle break op love, maar in het zevende spelletje was het toch prijs voor Kontaveit. Van Uytvanck stribbelde nog even tegen met een rebreak, maar daarna was het kalf verdronken: 6-4 na 1 uur en 10 minuten.